Нужно отредактировать фото склада.

Обработка фотографийЗавершен19 заявок690 просмотров
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Есть фото склада их нужно привести в презентабельный вид.

На продукции видна грязь (её нужно скрыть). Где то оторваны пакеты и некрасиво висят (поправить или скрыть). На погрузчике царапины (погрузчик нужно сделать как новый).  На всех фото жёлтый оттенок, из-за освещения (Поправить цветовую гамму, или убрать жёлтый оттенок).  

Нужно сделать имитацию нового но при этом загруженного склада.

 

5 лет назад
ALFENKA5
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
s7st
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
$34
3 дня
Сергей великолепный специалист! Выполнил всё быстро и качественно. Фотографии выглядят красиво и естественно. Большое спасибо. Всем рекомендую!!!
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