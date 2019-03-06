Нужно отредактировать фото склада.

Есть фото склада их нужно привести в презентабельный вид.

На продукции видна грязь (её нужно скрыть). Где то оторваны пакеты и некрасиво висят (поправить или скрыть). На погрузчике царапины (погрузчик нужно сделать как новый). На всех фото жёлтый оттенок, из-за освещения (Поправить цветовую гамму, или убрать жёлтый оттенок).

Нужно сделать имитацию нового но при этом загруженного склада.