Нужно отредактировать фото склада.

Здравствуйте) Требуется нам ХОРОШИЙ мастер по обработки фотографий товаров для интернет-магазина. Умение в фотошопе заменять цвет материала с сохранением фактуры материала. Ответственный подход и четкая коммуникация будут Вашими преимуществами. Спасибо за внимание) Ждем Ваши отклики) С уважением Андрей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фото склада их нужно привести в презентабельный вид.
На продукции видна грязь (её нужно скрыть). Где то оторваны пакеты и некрасиво висят (поправить или скрыть). На погрузчике царапины (погрузчик нужно сделать как новый). На всех фото жёлтый оттенок, из-за освещения (Поправить цветовую гамму, или убрать жёлтый оттенок).
Нужно сделать имитацию нового но при этом загруженного склада.
- Похожие заказы
- Обработка фотографий45 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно поменять фон ( на какой нибудь красивый, пример на фото с ребенком, это будет семейное фото, фон не обязательно точно такой же, просто подходящий для семейного фото) Убрать неудачные моменты у людей (жирный блеск, складки ...Завершен5 лет назад
Прическу попышнее, объемное каре, можно парочку разных причесок приложить жду предложения с ценойОбработка фотографий16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны фотоальбомы на выпускной, 4 класс. 26 шт. Возможно понадобится выезд фотографа в школу.Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Из черно-белого сделать цветным с учетом: 1. Цвет волос – русые. 2. Цвет глаз – серо-голубые. 3. Цвет платья – светло голубой. 4. Остальное – импровизируем.Обработка фотографий20 заявокЗакрыт5 лет назад
Фото логотипа есть в черном и белом цветахЗавершен5 лет назад
Необходимо убрать вотермарки на 15 фото Одно из фото (все фото похожие): https://i.ftkl.ru/50ce3e81de48c109d785eb0c2fda49496b2c9924e7b56d4ae095d79a6426a2fd_preview.jpg Указывайте Вашу цену за обработку 15 фотоЗавершен5 лет назад
сделать форму лучше и непиксельнойОбработка фотографий14 заявокЗакрыт5 лет назад
Ребята срочно.Нужно убрать недостатки ,подкорректировать фигуру .Я вам сброшу ещё больше фотографийОбработка фотографий43 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте,мне нужна помощь ,чтоб обработать мои фотографии .Я сейчас залила 4 фотографии ,их намного больше ,я сброшу вам ещё .Неплохая возможность заработать .Выручайте ,срочно надоОбработка фотографий40 заявокЗакрыт5 лет назад