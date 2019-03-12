Отредактировать фото

Нужно сделать редактуру фото, белый фон, цвет тейпа оставить при этом нежно-бежевым, а не делать рыжым или золотым, цвета коробки сделать ярче, но натурально, не вырви глаз. Убрать мелкие недачеты на коробке. Убрать грязь сбоку на тейпе, как в примере, и этикетку внутри тейпа тоже убрать. Срок до завтра.

https://dropmefiles.com/WRrGn

Пример приложу. Сделать надо также или лучше, колаж повторять не надо.