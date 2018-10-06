Nenormalka

Диана Nenormalka

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отредактировать фото

    Нужно сделать редактуру фото, белый фон, цвет тейпа оставить при этом нежно-бежевым, а не делать рыжым или золотым, цвета коробки сделать ярче, но натурально, не вырви глаз. Убрать мелкие недачеты на коробке. Убрать грязь сбоку ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать инструкцию

    $50

    День добрый! Нужно нарисовать инструкцию по наклеиванию кинезиологических тейпов с участием нашего "талисмана" собаки породы акита. Ищу человека у которого есть опыт в компоновке и рисовке инструкций. Приложите реализованные вами инструкции (или инфографику) к заявке, ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наклеить тейп на человека на фото

    Нужно на фото позитивного дедули наклеить тейп максимально реалистично. Просьба не предлагать свои услуги, если ни разу ничего подобного не делали и не уверены что у вас получится. Предложите свою цену, ума не приложу сколько ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написание ТЗ по инструкции

    Необходимо написать план статьи и посчитать объем как указано в инструкции.  Для ключей: видно ли рак на узи брюшной полости 37 видно ли рак желудка на узи 26 ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать ТЗ по инструкции

    Сделать ТЗ по заданным ключам, согласно инструкции приложенной во вложении: кт или узи брюшной полости что лучше 96 кт или узи брюшной полости 16 кт или ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание ТЗ для статей

    День добрый! Нужен человек, который будет делать план статьи по заданным ключам. Тема: Медицина. Есть подробная инструкция. Если сработаемся, то возможно расширеннее обязанностей за дополнительную плату естественно.  С радостью отвечу всем тем кто набросает план ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрытнет даты

Отзывы фрилансеров

hinobi
Алия 
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Отредактировать фото
хороший работодатель! приятно сотрудничать, понятно и четко ставится цель, работа оплачивается в срок
Заказывала ретушь фото. Все сделано качественно и быстро. Рекомендую к сотрудничеству!
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PHOTOSHOP
Анна 
51 год
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Наклеить тейп на человека на фото
Отличный заказчик. Благодарна Диане за подсказки, которые помогли довести работу до нужного уровня. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятный в общении мастер, работу сделала отлично, что порадовало сначала все расспросила, удостоверилась что мы думаем об одном и том же и уже потом начала работу. Спасибо!
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