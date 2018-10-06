Nenormalka

Нужно сделать редактуру фото, белый фон, цвет тейпа оставить при этом нежно-бежевым, а не делать рыжым или золотым, цвета коробки сделать ярче, но натурально, не вырви глаз. Убрать мелкие недачеты на коробке. Убрать грязь сбоку ...
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
День добрый! Нужно нарисовать инструкцию по наклеиванию кинезиологических тейпов с участием нашего "талисмана" собаки породы акита. Ищу человека у которого есть опыт в компоновке и рисовке инструкций. Приложите реализованные вами инструкции (или инфографику) к заявке, ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно на фото позитивного дедули наклеить тейп максимально реалистично. Просьба не предлагать свои услуги, если ни разу ничего подобного не делали и не уверены что у вас получится. Предложите свою цену, ума не приложу сколько ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо написать план статьи и посчитать объем как указано в инструкции. Для ключей: видно ли рак на узи брюшной полости 37 видно ли рак желудка на узи 26 ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сделать ТЗ по заданным ключам, согласно инструкции приложенной во вложении: кт или узи брюшной полости что лучше 96 кт или узи брюшной полости 16 кт или ...Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
День добрый! Нужен человек, который будет делать план статьи по заданным ключам. Тема: Медицина. Есть подробная инструкция. Если сработаемся, то возможно расширеннее обязанностей за дополнительную плату естественно. С радостью отвечу всем тем кто набросает план ...Копирайтинг1 исполнительЗакрытнет даты