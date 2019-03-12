hinobi

Алия Мерзликина hinobi

 
32 годаРоссия/Миасс
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Обработка изображений любой сложности в Photoshop

Навыки работы в photoshop (любая сложность изображений);

Веб-дизайн (html, css, создание макета и верстка).

front-end разработчик

HTMLCSSPhotoshop
недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Nenormalka
Диана 
36 летЧехия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Отредактировать фото
Заказывала ретушь фото. Все сделано качественно и быстро. Рекомендую к сотрудничеству!
хороший работодатель! приятно сотрудничать, понятно и четко ставится цель, работа оплачивается в срок
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