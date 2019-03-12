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$10
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Портфолио
- Вёрстка сайта для стилиста по прическам50 просмотров
- Обработка и ретушь217 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Заказывала ретушь фото. Все сделано качественно и быстро. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
хороший работодатель! приятно сотрудничать, понятно и четко ставится цель, работа оплачивается в срок