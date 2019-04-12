Обработка картинок-товаров > Убирать русский текст, вставлять на англ.

$10
Обработка фотографийЗавершен5 заявок203 просмотра
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Есть упаковки товаров, в основном это витамины и добавки, на русском языке. Ваша задача -  превратить эти надписи на упаковках - на англ язык. Работа элементарная.

Оплата 10 руб за 1 товар. 

Присылаю вам 50 товаров - оплата 500 руб.

5 лет назад
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
JULFY
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад
$11
31 день
WMZ
Все отлично, работаем
Хорошо поработали. Спасибо.