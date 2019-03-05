Обработать баннер для сайта.

Идея уже есть менять ни чего не надо.

Нужно только красиво собрать все, и подобрать фон. (Что то связанное с котлами, печами, огнем)

Работы для опытного фотошопера на 20 минут.

Логотип фото печей и т.д. все есть, предоставлю исполнителю.