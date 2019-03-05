Есть упаковки товаров, в основном это витамины и добавки, на русском языке. Ваша задача - превратить эти надписи на упаковках - на англ язык. Работа элементарная. Оплата 10 руб за 1 товар. Присылаю вам 50 товаров - ...
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Обработать баннер для сайта.
Идея уже есть менять ни чего не надо.
Нужно только красиво собрать все, и подобрать фон. (Что то связанное с котлами, печами, огнем)
Работы для опытного фотошопера на 20 минут.
Логотип фото печей и т.д. все есть, предоставлю исполнителю.
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