Обработать баннер для сайта

Обработка фотографийЗакрыт6 заявок177 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обработать баннер для сайта.

Идея уже есть менять ни чего не надо.

Нужно только красиво собрать все, и подобрать фон. (Что то связанное с котлами, печами, огнем)

Работы для опытного фотошопера на 20 минут.

Логотип фото печей и т.д. все есть, предоставлю исполнителю. 

5 лет назад
MnogoZnaaal
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад