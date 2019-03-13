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Нужен дизайнер для изменения главных фото на странице
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт https://remontbt.kiev.ua/ - где пролистываются 3 фото на главной странице.
Эти 3 фото нужно изменить:
1)при сдаче в ремонт 2х техник 3 диагностика бесплатно
2)принимаем технику в ремонт с любового куточка Украины
3) покупаем нерабочие, битые LCD, LED, OLED, QLED
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