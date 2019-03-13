Нужен дизайнер для изменения главных фото на странице

Обработка фотографийЗавершен8 заявок280 просмотров
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Есть сайт https://remontbt.kiev.ua/ - где пролистываются 3 фото на главной странице.

Эти 3 фото нужно изменить:

1)при сдаче в ремонт 2х техник 3 диагностика бесплатно

2)принимаем технику в ремонт с любового куточка Украины

3) покупаем нерабочие, битые LCD, LED, OLED, QLED

5 лет назад
natafomi
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 лет назад
$15
1 день
Дмитрий быстрее всех отреагировал. Всегда был на связи. В оговоренные сроки вложился. Ответственный в работе. Советую.
Все отлично! Понятное ТЗ. Оперативность связи, быстрая оплата. Мои рекомендации!