natafomi

Наталия Фомичнко natafomi

 
35 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Заказчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$520
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
MJKMaster
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$520
10 баллов
5 лет назад
Нужно проанализировать сайт и заняться его продвижением
Согласовали список работ, обсудили все и приступили к работе. Приятно работать, прислушиваются к мнению специалиста что позволяет реализовать план работа, работаем дальше. Рекомендую к сотрудничеству. Оплата строго по договоренности. В полном объеме.
Илья в отличии от всех остальных показался мне неординарный в подходе к моему заданию и я в нём не ошиблась. Все выполнено в срок, качественно. Советую.
Ответный отзыв
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Нужен дизайнер для изменения главных фото на странице
Все отлично! Понятное ТЗ. Оперативность связи, быстрая оплата. Мои рекомендации!
Дмитрий быстрее всех отреагировал. Всегда был на связи. В оговоренные сроки вложился. Ответственный в работе. Советую.
Ответный отзыв