Здравствуйте! Для сервисного центра по ремонту техники нужно нарастить объем положительных отзывов, а именно написание и размещение отзывов на площадках подобной тематики. Жду ваших заявок.
Копирайтинг20 заявок
Закрыт
4 года назад
Здравствуйте! Для сервисного центра по ремонту техники нужно нарастить объем положительных отзывов, а именно написание и размещение отзывов на площадках подобной тематики. Жду ваших заявок.
Есть сайт remontbt.kiev.ua. Хочу чтоб сделали его анализ, промониторили его и сравнили с другими конкурентами. Нужно продвижение его в ТОП
Есть сайт https://remontbt.kiev.ua/ - где пролистываются 3 фото на главной странице. Эти 3 фото нужно изменить: 1)при сдаче в ремонт 2х техник 3 диагностика бесплатно 2)принимаем технику в ремонт с любового куточка Украины 3) покупаем нерабочие, битые LCD, LED, OLED, ...
Есть сайт https://remontbt.kiev.ua/. Примеры, которые нравятся: https://service-remont.com.ua/ и https://dom-remonta.com.ua/Нужно что-то лучшее.