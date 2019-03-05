Оформить презентацию

Обработка фотографийЗакрыт15 заявок250 просмотров
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Всем доброго времени суток ! 

Есть огромная потребность сделать/оформить презентацию бренда.  Будет предоставлен практически весь материал - главная задача это подобрать фон, возможно небольшой рирайт тезисов и все красиво оформить.  готовая презентация нужна  12/03/2019

5 лет назад
guest_15518713017178
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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