Работа с фото

Есть упаковки товаров, в основном это витамины и добавки, на русском языке. Ваша задача - превратить эти надписи на упаковках - на англ язык. Работа элементарная. Оплата 10 руб за 1 товар. Присылаю вам 50 товаров - ...
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Добрый день! Необходимо подготовить фото (сделать в стиль love is - аля вот так https://cs1.livemaster.ru/storage/14/4c/3225f8be554ff7da61c633ced2bg--podarki-k-prazdnikam-portrety-jddeco-v-stile-love-is.jpg). Ничего сложного, нужны навыки работы в фотошопе или другом редакторе. Все примеры (шрифт и т.п. отправлю в ЛС, срочно!
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