Работа с фото

$4
Обработка фотографийЗавершен9 заявок214 просмотров
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Добрый день! Необходимо подготовить фото (сделать в стиль love is - аля вот так https://cs1.livemaster.ru/storage/14/4c/3225f8be554ff7da61c633ced2bg--podarki-k-prazdnikam-portrety-jddeco-v-stile-love-is.jpg). Ничего сложного, нужны навыки работы в фотошопе или другом редакторе. Все примеры (шрифт и т.п. отправлю в ЛС, срочно!

5 лет назад
Ruslan-M
Руслан 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dmitryi1972vt
Дмитрий 
51 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$4
1 день
Только позитивные эмоции от работы с данным исполнителем! Все качественно, быстро, все нюансы учтены. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень замечательный интеллигентный человек. Четко поставил задачу, в ходе работал – не подгоняя – подкорректировал, четко оплатил даже сверху положенного. Приятный в работе и в общении Заказчик. По больше бы таких. РЕКОМЕНДУЮ!
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