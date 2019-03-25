Обработать архивные ЧБ фотографии

Обработать баннер для сайта. Идея уже есть менять ни чего не надо. Нужно только красиво собрать все, и подобрать фон. (Что то связанное с котлами, печами, огнем) Работы для опытного фотошопера на 20 минут. Логотип фото печей и т.д. ...