Подбор и замена фона на фотографии

$10
Обработка фотографийЗавершен2 заявки156 просмотров
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Нужно подобрать фон, совместимый с объектом (тени, цвета), чтобы не было видно границ на объекте

5 лет назад
alefw
30 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
levvlasov
Лев 
38 летИспания
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Очень качественная работа, Лев отлично понял, что мне нужно, подобрал и наложил фон так, чтобы объект идеально вписывался в среду, а так же профессионально выполнил ретуширование. Получилось гораздо выше моих ожиданий, рекомендую всем и буду обращаться еще!
Алексей это мой первый заказчик на этом ресурсе и для меня было очень приятно выполнить работу, тем более, что задача была поставлена достаточно хорошо и коммуникация и оплата тоже на высоте. Очень воспитанный и приятный в общении молодой человек. Рекомендую 100%
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