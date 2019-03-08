Ретуш

Обработка фотографийЗакрыт15 заявок634 просмотра
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Фото продукта (халат),

Нужно сделать картинку максимально привлекательной, на которую хочется кликнуть,  можно изменить цвет кожи, глаз, волос,добавить или убрать елементы макияжа в соответствии с моделью одежды,может быть изменить возраст, то есть чисто креативный подход и конечно ваше мнение и идеи,  фон белый , и продукт не изменяем только модель,посмотрите требования амазон по картинке , но фон возможно сделает фотограф. 

Пожалста отвечайте, только если имеете похожие работы, стаж и отзывы,

Спасибо

5 лет назад
guest_1552219769238
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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