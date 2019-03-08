Фото продукта (халат),

Нужно сделать картинку максимально привлекательной, на которую хочется кликнуть, можно изменить цвет кожи, глаз, волос,добавить или убрать елементы макияжа в соответствии с моделью одежды,может быть изменить возраст, то есть чисто креативный подход и конечно ваше мнение и идеи, фон белый , и продукт не изменяем только модель,посмотрите требования амазон по картинке , но фон возможно сделает фотограф.

Пожалста отвечайте, только если имеете похожие работы, стаж и отзывы,

Спасибо