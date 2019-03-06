Здравствуйте, Ищем сотрудничество с дизайнером, способным обрабатывать фото в стиле флип-флоп. Перевод в вектор. Пожалуйста, присылайте свои письма сразу со своим портфолио из похожих работ. Почти и тел. данные указаны в моем Профиле. В прикр. файле можете ознакомиться ...
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Нужно объединить фото в красивое портфолио, готовое к распечатке , что то типа брендбука или перечня объектов(residental and comercial) , фото есть, нужно красиво оформить , согласно общего стиля.
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