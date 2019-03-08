Фотография, поработать над цветом, светом

Есть фотография, нужно сделать белый фон, хотя фотография и так на белом фоне, но он сероватый, нужно осветлить только фон, что бы при этом продукт на фото был без бликов , пример конкурента прикрепляю, для человека который понимает и знает что делать, работы на 10 минут , две фото, на второй нужно сделать фон белый , чистый , как на первой