Фотография, поработать над цветом, светом

Обработка фотографийЗакрыт35 заявок349 просмотров
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Есть фотография, нужно сделать белый фон, хотя фотография и так на белом фоне, но он сероватый, нужно осветлить только фон, что бы при этом продукт на фото был без бликов , пример конкурента прикрепляю, для человека который понимает и знает что делать, работы на 10 минут , две фото, на второй нужно сделать фон белый , чистый , как на первой 

5 лет назад
VOLLT766
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад