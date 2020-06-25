Требуется ответственный, грамотный корректор, который всегда будет на связи. Необходимо скомпоновать и откорректировать книгу на тему "Коучинг". Срок -10 часов за два дня. Оплата - 45 рублей за 1000 знаков без пробелов ...
Редактирование и стилистика текста
Нужно юридическую статью подготовить к публикации на сайте: грамотно и красиво, читабельно и понятно.
Заявки фрилансеров
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