Вычитать текст

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Завершен43 заявки904 просмотра

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5 лет назад
anromanova
Анастасия 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$1
3 дня
Очень понравилась работа Галины. Будем работать ещё)
Получилось приятное сотрудничество. Задача поставлена грамотно и понятно, быстрая проверка и оплата. Очень рекомендую.

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