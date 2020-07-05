нужно перепечатать текст с фотографий в ворд, фотографии хорошего качества
Вычитать текст
Необходимо вычитать текст, найти все ошибки и исправить их. Если есть замечания по контексту - предложить варианты. Текст 2176 символов.
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