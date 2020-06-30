Нужно причесать word файлы

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Завершен24 заявки921 просмотр

Нужно причесать word файлы бюджет 300 рублей и хороший отзыв

5 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mifrid
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$4
1 день
Escrow
Хороший исполнитель. Задача выполнена на высоком уровне. На связи был постоянно, отвечал на все вопросы, к решению задач подходит ответственно. Дополнительные правки внес за приемлемую плату и сделал их в короткий срок. Отлично реализовал мобильный вариант верстки несмотря на то что было много особых нестандартных требований. Работает быстро и качественно, работу доводит до конца. К сотрудничеству рекомендую
Заказчик очень порадовал своей чётко поставленной задачей, отличной коммуникацией и честной выплатой за работу! Рекомендую на все 100%

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