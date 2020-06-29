Проверить орфографию, пунктуацию

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен10 заявок479 просмотров

Здравствуйте! Есть задача - грамотно проверить орфографию и пунктуации исследования (русский язык). 

Глаз замылился и устал, есть как глупые ошибки по-невнимательности, так и серьезные (может быть). 

Знаков без пробелов 12 900. 

Стоимость 500 рублей за работу. 

Срок - желательно в течение часа-трех. 

5 лет назад
sestra_toad
Ксения 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

trinity-hf
Жанна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$7
1 день
Escrow
Спасибо большое за работу! Крайне оперативно! Исполнитель на связи. Исполнитель правильно уловил мои пропущенные мысли в тексте и красиво его завершил. Буду обращаться еще! Спасибо!
Ксения - добросовестный и надежный заказчик. Задача поставлена четко, всегда была на связи. Оплата своевременная и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству!

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