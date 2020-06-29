Два пдф файла на английском языке (общее кол-во 80 стр) Нужно подготовить для загрузки в Традос - убрать лишние пробелы, переносы т.е. подчистить от "мусора" и сохранить оформление. качество неплохое, есть несколько таблиц ...
Проверить орфографию, пунктуацию
Здравствуйте! Есть задача - грамотно проверить орфографию и пунктуации исследования (русский язык).
Глаз замылился и устал, есть как глупые ошибки по-невнимательности, так и серьезные (может быть).
Знаков без пробелов 12 900.
Стоимость 500 рублей за работу.
Срок - желательно в течение часа-трех.
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