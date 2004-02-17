Распознать PDF в WORD -около 80 стр

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки400 просмотров

Два пдф файла на английском языке (общее кол-во 80 стр)

Нужно подготовить для загрузки в Традос - убрать лишние пробелы, переносы т.е. подчистить от "мусора" и сохранить оформление.

качество неплохое, есть несколько таблиц с надписью от руки (2-3 предложения на английском, но можно и оставить без надписи)

По времени займет 1,5-2 часа

5 лет назад
rita83m
41 год
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5 лет назад

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MariyaKotlyar
Мария 
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5 лет назад
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Луиза
 
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MariyaKotlyar
Мария 
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Жанна
 
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