Распознать PDF в WORD -около 80 стр

Два пдф файла на английском языке (общее кол-во 80 стр)

Нужно подготовить для загрузки в Традос - убрать лишние пробелы, переносы т.е. подчистить от "мусора" и сохранить оформление.

качество неплохое, есть несколько таблиц с надписью от руки (2-3 предложения на английском, но можно и оставить без надписи)

По времени займет 1,5-2 часа