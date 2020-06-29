Нужно переписать текст 2 страниц листа а4 с фотографии.

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  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок532 просмотра

Нужно переписать текст 2 страниц листа а4 с фотографии.Формулы тоже нужно переписывать вручную(Можно использовать расширение Math type для Google documents).Пишите вашу цену .

5 лет назад
karamba07
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