нужно перепечатать текст с фотографий в ворд, фотографии хорошего качества
Нужно переписать текст 2 страниц листа а4 с фотографии.
Нужно переписать текст 2 страниц листа а4 с фотографии.Формулы тоже нужно переписывать вручную(Можно использовать расширение Math type для Google documents).Пишите вашу цену .
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