Расшифровка интервью (киберспорт)

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Завершен19 заявок652 просмотра

Интервью, 60 минут, 2 спикера, профильная лексика

5 лет назад
guest_15936858872218
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

fyrityri
Ольга 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$5
1 день
Отлично выполненная работа. Всё в кратчайшие сроки и с грамотным подходом.
Точная постановка задачи, оплата сразу после выполнения и тёплое общение, без претензий. Остались лишь положительные эмоции:)

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5 лет назад
fyrityri
Ольга 
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