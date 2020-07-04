Транскрибация

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Закрыт59 заявок2416 просмотров

Перевод аудио записи в текст (стенографирование) 37 минут

5 лет назад
guest_15938495717814
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Выбранный исполнитель

trinity-hf
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