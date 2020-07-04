Корректировка текстов

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Закрыт57 заявок1578 просмотров

Здравствуйте!Требуются два исполнителя по корректировке текстов.Нужно делать тексты читаемыми, немного их дорабатывая. Писать с нуля ничего не нужно. Выдаю по 20 текстов в день (в начале), на каждый уходит 5-7 минут. Искать ничего не нужно, все выдаю. Только корректировка. Работа подойдёт всем, в том числе для новичков. 1 текст - 15 рублей. Пример до и после прикреплён. 

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