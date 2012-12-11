Сотрудничеством очень доволен. Не брезгует напомнить о себе заказчику, если что-то непредоставленное заказчиком тормозит выполнение проекта. Форум установил и настроил очень быстро, описанные задачи по правам пользователей-процедуре регистрации-активации и т.д. - реализовал. Буду обращаться еще :)