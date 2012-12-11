Артемий Ерёмин E-ArtE-Art
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Предоплаты не беру. Оплата только после утверждения работы Вами.
Также, после выполнения работы буду рад обменяться с Вами отзывами.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Выполнил работу оперативно и без лишних вопросов. Я доволен.
Ответный отзыв
Приятный человек, четкое задание и моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
$5
8 баллов
11 лет назад
Все сделано быстро. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Благодарю. Четкое задача, быстрая оплата. Не первый раз сотрудничаем. Надеюсь на дальнейшую работу!
$50
10 баллов
11 лет назад
Все сделано в срок и очень качественно. Человек приятен в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, с чувством юмора. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$10
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством очень доволен. Не брезгует напомнить о себе заказчику, если что-то непредоставленное заказчиком тормозит выполнение проекта. Форум установил и настроил очень быстро, описанные задачи по правам пользователей-процедуре регистрации-активации и т.д. - реализовал. Буду обращаться еще :)
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик. Четко знает чего хочет, быстро оплачивает. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$50
10 баллов
11 лет назад
Сделал все хорошо. Спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задачи ставит четко, оплачивает быстро! Сотрудничеством доволен. Спасибо!