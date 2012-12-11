E-Art

Артемий Ерёмин E-Art

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Предоплаты не беру. Оплата только после утверждения работы Вами.

Также, после выполнения работы буду рад обменяться с Вами отзывами.

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Отзывы заказчиков
wildennn
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Перенести сайт на Wordpress на новый домен
Выполнил работу оперативно и без лишних вопросов. Я доволен.
Приятный человек, четкое задание и моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
Ответный отзыв
bmvr
45 летБолгария
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
8 баллов
11 лет назад
Замена поискового кода гугла
Все сделано быстро. Буду обращаться еще.
Благодарю. Четкое задача, быстрая оплата. Не первый раз сотрудничаем. Надеюсь на дальнейшую работу!
Ответный отзыв
Smartsoft
Андрей 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта, заполнение контентом
Все сделано в срок и очень качественно. Человек приятен в общении. Рекомендую.
Адекватный заказчик, с чувством юмора. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
ulight
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Установить и настроить форум phpbb
Сотрудничеством очень доволен. Не брезгует напомнить о себе заказчику, если что-то непредоставленное заказчиком тормозит выполнение проекта. Форум установил и настроил очень быстро, описанные задачи по правам пользователей-процедуре регистрации-активации и т.д. - реализовал. Буду обращаться еще :)
Очень приятный заказчик. Четко знает чего хочет, быстро оплачивает. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
korotkovrrgroup
Юрий 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработки сайта на Wordpress
Сделал все хорошо. Спасибо
Отличный заказчик. Задачи ставит четко, оплачивает быстро! Сотрудничеством доволен. Спасибо!
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