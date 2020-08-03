Добрый день всем, кто зашёл на страничку!
Студентка, подрабатываю в следующих сферах деятельности: грамотно оформляю и редактирую тексты, занимаюсь переводом (русский-украинский), транскрибацией аудио/видео в формат текста, творческой деятельностью, выполняю заказы в Adobe Photoshop (по мере своих возможностей).
На данный момент работаю над своим дизайнерским портфолио. С радостью приму предложение о сотрудничестве, например, разработки логотипа.
Свободно владею русским и украинским, изучаю английский.
В разделе "Портфолио" представлены некоторые мои учебные работы в Adobe Photoshop.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
- Основы леттеринга. Объемная буква.127 просмотров
- Учебная работа :)130 просмотров
- Учебное задание125 просмотров
- Учебное задание136 просмотров
- Учебный плакат116 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Как всегда - отлично!
Ответный отзыв
Работаем уже второй раз, всё прошло отлично! Заказчика рекомендую.
$41
10 баллов
3 года назад
Дарья выполнила проект в лучшем виде! Спасибо)
Ответный отзыв
Всё прошло замечательно. Александр четко ставит задачу, всегда на связи, помогает с вопросами по ходу заказа, мгновенно оплачивает работу. Спасибо за сотрудничество, рекомендую!
$12
10 баллов
3 года назад
Дарья очень ответственный исполнитель с творческим подходом. Работаю с ней не первый раз. Все чётко и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично поработали уже не в первый раз! Как всегда: есть конкретная постановка задания, диалог с заказчиком насчёт работы, постоянная связь в онлайне, быстрая оплата. Рекомендую!
$40
10 баллов
3 года назад
Очень понравилась работа Дарьи! Рекомендую к сотрудничеству. Грамотное и ответственное выполнение, четкое понимание и следование ТЗ, конструктивные предложения по улучшению работы. Все просто супер!
Ответный отзыв
Работать с Артемием было максимально комфортно: есть четкое ТЗ, заказчик доброжелателен, всегда на связи, идёт навстречу и помогает с трудностями, быстро оплачивает работу. Рекомендую!
$20
10 баллов
3 года назад
Спасибо! Рекомендую! Все в срок и хорошо сделано.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хорошо с ним поработали: конкретная постановка задачи + ТЗ, продуктивный диалог и обсуждение работы, своевременная оплата.