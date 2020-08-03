darinanan

Дарья darinanan

 
22 годаУкраина/Ровно
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Добрый день всем, кто зашёл на страничку! 

Студентка, подрабатываю в следующих сферах деятельности: грамотно оформляю и редактирую тексты, занимаюсь переводом (русский-украинский), транскрибацией аудио/видео в формат текста, творческой деятельностью, выполняю заказы в Adobe Photoshop (по мере своих возможностей).

На данный момент работаю над своим дизайнерским портфолио. С радостью приму предложение о сотрудничестве, например, разработки логотипа.

Свободно владею русским и украинским, изучаю английский. 

В разделе "Портфолио" представлены некоторые мои учебные работы в Adobe Photoshop.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Простая корректировка изображений
Как всегда - отлично!
Работаем уже второй раз, всё прошло отлично! Заказчика рекомендую.
Ответный отзыв
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$41
10 баллов
3 года назад
Простая корректировка изображений
Дарья выполнила проект в лучшем виде! Спасибо)
Всё прошло замечательно. Александр четко ставит задачу, всегда на связи, помогает с вопросами по ходу заказа, мгновенно оплачивает работу. Спасибо за сотрудничество, рекомендую!
Ответный отзыв
liri31
Павел 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
3 года назад
Рисунок
Дарья очень ответственный исполнитель с творческим подходом. Работаю с ней не первый раз. Все чётко и в срок. Рекомендую!
Отлично поработали уже не в первый раз! Как всегда: есть конкретная постановка задания, диалог с заказчиком насчёт работы, постоянная связь в онлайне, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
E-Art
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
3 года назад
Поиск текстов на польских сайтах
Очень понравилась работа Дарьи! Рекомендую к сотрудничеству. Грамотное и ответственное выполнение, четкое понимание и следование ТЗ, конструктивные предложения по улучшению работы. Все просто супер!
Работать с Артемием было максимально комфортно: есть четкое ТЗ, заказчик доброжелателен, всегда на связи, идёт навстречу и помогает с трудностями, быстро оплачивает работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
CSS
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Написать крутой текст для видео ролика
Спасибо! Рекомендую! Все в срок и хорошо сделано.
Отличный заказчик, хорошо с ним поработали: конкретная постановка задачи + ТЗ, продуктивный диалог и обсуждение работы, своевременная оплата.
Ответный отзыв