Добрый день всем, кто зашёл на страничку!

Студентка, подрабатываю в следующих сферах деятельности: грамотно оформляю и редактирую тексты, занимаюсь переводом (русский-украинский), транскрибацией аудио/видео в формат текста, творческой деятельностью, выполняю заказы в Adobe Photoshop (по мере своих возможностей).

На данный момент работаю над своим дизайнерским портфолио. С радостью приму предложение о сотрудничестве, например, разработки логотипа.

Свободно владею русским и украинским, изучаю английский.

В разделе "Портфолио" представлены некоторые мои учебные работы в Adobe Photoshop.