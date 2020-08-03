Написать крутой текст для видео ролика

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Завершен9 заявок647 просмотров

Написать крутой текст для видео ролика

Ролик

https://youtu.be/DyZq5BTdLVw

5 лет назад
CSS
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

darinanan
Дарья 
24 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$20
4 дня
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darinanan
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