Статьи на тему туризм в Карелии

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Закрыт30 заявок700 просмотров

Написать 100%-уникальный текст на заданную тематику, размер 1000-2000 символов.

Выберите тему для тестовой статьи: Карелия, Путешествие, парк Рускеала, экскурсионный туризм в Ленинградской области.

Критерий

1) Уникальность статьи

2) Грамотность написания

3) Завлекающий текст

4) Тесть для аудитории 25-38 лет

5) Минимум воды и спама 

5 лет назад
gwogo
Роман 
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