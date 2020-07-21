Нужен коммерческий текст о услуге для https://phlebo1.ru/ 1 Текст должен содержать информацию о услуге 2. Должен содержать информацию о отличиях компании и полезную информацию 3. В тексте не ...
Статьи на тему туризм в Карелии
Написать 100%-уникальный текст на заданную тематику, размер 1000-2000 символов.
Выберите тему для тестовой статьи: Карелия, Путешествие, парк Рускеала, экскурсионный туризм в Ленинградской области.
Критерий
1) Уникальность статьи
2) Грамотность написания
3) Завлекающий текст
4) Тесть для аудитории 25-38 лет
5) Минимум воды и спама
Заявки фрилансеров
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