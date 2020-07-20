Написать крутое захватывающие описание для видеомонтажёра

Нужно написать описание для видеомонтажёра, под эту фриланс-биржу и другие. Текст должен сам себя продавать, более подробно в личные сообщения. Текст должен быть размером около 1000 знаков. Просьба отвечать, только тех кто готов работать до того момента, пока мне понравится