Написать крутое захватывающие описание для видеомонтажёра

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Закрыт5 заявок504 просмотра

Нужно написать описание для видеомонтажёра, под эту фриланс-биржу и другие. Текст должен сам себя продавать, более подробно в личные сообщения. Текст должен быть размером около 1000 знаков. Просьба отвечать, только тех кто готов работать до того момента, пока мне понравится

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Login77
Иван 
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