Добрый день! Необходимо писать отзывы на яндекс организациях о строительной компании. Требования: с аккаунта должно уже быть написано несколько отзывов любой тематики. Оплата 70 руб. за отзыв, сразу же после его публикации. ...
Написать текст
Написать уникальный текст на 3000 сбп, техническая тематика.
65 руб/1000 сбп. Перед выдачей ТЗ нужно будет выполнить тестовое на 1000 сбп, тест не оплачиваем.
https://docs.google.com/document/d/12pzwLmCPcyIN4oOW24_YQlPw3fAdsD2p_myUtyH3_7w/edit
Заявки фрилансеров
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