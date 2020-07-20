Написать текст

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Закрыт5 заявок645 просмотров

Написать уникальный текст на 3000 сбп, техническая тематика.

65 руб/1000 сбп. Перед выдачей ТЗ нужно будет выполнить тестовое на 1000 сбп, тест не оплачиваем.

https://docs.google.com/document/d/12pzwLmCPcyIN4oOW24_YQlPw3fAdsD2p_myUtyH3_7w/edit

5 лет назад
Gold_Sun
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