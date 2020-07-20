Нужно перепечатать текст с фотографий

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Закрыт68 заявок1103 просмотра

необходимо грамотно перепечатать текст с фотографий в Word

фотографии хорошего качества, количество страниц от 30

5 лет назад
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