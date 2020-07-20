Для сайта требуется написать 5 текстов на английском языке, регион: США. Задачи: - текст для людей; - грамотный и логический; - естественно вписать ключевые фразы.
Улучшение уникальности и написание SEO текстов
Всем здравствуйте. Нужен SEO копирайтер для улучшение уникальности и написание SEO текстов с целью SEO оптимизации и продвижения.
Интернет - магазин - 200 товаров.
Более подробней в личной беседе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
В команду стартапа JITMeal ищем копирайтера, который поможет наполнить базу знаний. Работа проектная. JITMeal — программа для автоматизации работы заведений общественного питания: кафе, баров, ресторанов и служб доставки еды. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $35
Добрый день. Ищу копирайтера для написания текстов для различных профилей. Требуется по контент-плану написать посты для Instagram, подобрать фотографии из Облака и сделать истории для этих постов за доп. оплату. Количество ...Копирайтинг58 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем здравствуйте! Нужно написать нативную статью по теме недвижимости (новостройки, покупка квартиры, ипотека и т.д.) Задача заключается в том, чтобы привлечь пользователя, который читает статью к ссылке на жилой комплекс, которая будет размещена ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать уникальный текст о велюровой ткани (хлопковый велюр). Сравнить его с другими видами ткани, например, футер 2-х, 3-х нитка. Написать историю происхождения ткани и т.д. Заказ для бренда одежды - https://la-tempete.ru/Копирайтинг30 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется написать тексты для страниц сайта, посвященным выпускам подкаста http://www.sfericheskoe-liderstvo.ru/podcast/ с целью повышения видимости в поисковиках. В подкасте 8 выпусков, и каждому соответствует набор тем и ключевых фраз, которые постепенно будут доступны ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Писать нужно самую различную технику. Статьи должны быть информативно-развлекательные. Нужен человек у которого много свободного времени. В общем файл предоставлю в ЛС.Копирайтинг28 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужен копирайтер для написания рекламных постов, тематика грузоперевозки, посты не большие, но содержание должно быть составлено правильно. Желательно быть в "теме", иметь потрфолио, либо отзывы реальных клиентов.Копирайтинг18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать несколько текстов. Я вам дам сайт локально на ngrok(сервер), текстов не много. В основном - подзаголовки, описания магазина, прочее. ~по 200 символов. Обсудим в личной переписке стоимость и сроки. Там и покажу объем ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт5 лет назад
Написания статей для Яндекс дзена, тема Ритейл розница. В день один текст. Четко только по теме без лишней воды. Что бы я отдала вам этот заказ даю вам одну тему на проработку с оплатой. Тексты ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад