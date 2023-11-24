Контент - менеджмент, WEB developement, Graphic design
Здравствуйте, уважаемый клиент!
Рад видеть Вас в своем профиле:)
Помогу Вам с дизайном креативов (баннеров) для Instagram, Facebook, оформлением соц.сетей, созданием баннеров для Вашего сайта или какого то другого ресурса, дизайном баннеров для Вашего профиля Instagram, Facebook, дизайном таплинков и др.
Также, занимаюсь дизайном сайтов, лендингов.
Мое портфолио: https://www.behance.net/yuriysklyarenko/projects
Буду рад сотрудничать с Вами и помочь Вам с Вашими задачами:)
Пишите мне в Telegram - yskl24, все обсудим.
Портфолио
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