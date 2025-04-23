Шукаю розробника для Wordpress, Opencart

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Открыт2 заявки18 просмотров

Усім доброго дня)

Шукаю розробника під Wordpress, Opencart для внесення правок у шаблони сайтів. Основна задача буде оптимізація під Google PageSpeed Insights.

Якщо у Вас вже є такі кейси де Ви як розробник змогли покращити швидкість завантаження сторінок чи сайтів, то будь-ласка поділіться ними та напишіть про них)

OpencartWordPressДоработка сайтовОптимизация кода
18 дней назад
Юрий
 
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Заявки фрилансеров

Давид
 
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15 дней назад
Джавид
 
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4 отзыва
18 дней назад