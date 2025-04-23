Требуется помощь в настройке сборки проекта на Bootstrap 5 с использованием Gulp или Webpack. Необходимо настроить автоматическую сборку вендоров и подключение сторонних библиотек, минимизируя итоговый билд и упрощая поддержку проекта. Ожидаются предложения от фрилансеров с опытом в веб-программировании.
Шукаю розробника для Wordpress, Opencart
Усім доброго дня)
Шукаю розробника під Wordpress, Opencart для внесення правок у шаблони сайтів. Основна задача буде оптимізація під Google PageSpeed Insights.
Якщо у Вас вже є такі кейси де Ви як розробник змогли покращити швидкість завантаження сторінок чи сайтів, то будь-ласка поділіться ними та напишіть про них)
Заявки фрилансеров
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