SaaS проект - торговые крипто боты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт9 заявок29 просмотров

Нужно сделать упрощенный аналог Велес Финанс и подобной системы. За основу берется только грид бот. Параметры как на ByBit (подключаем пока только одну биржу и один тип ботов). Делаем MVP, желательно человек с опытом. Подробное ТЗ в ЛС

LaravelСоздание ботовУстановка скриптов
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