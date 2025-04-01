Нужно сделать упрощенный аналог Велес Финанс и подобной системы. За основу берется только грид бот. Параметры как на ByBit (подключаем пока только одну биржу и один тип ботов). Делаем MVP, желательно человек с опытом. Подробное ТЗ в ЛС