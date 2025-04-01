Необходимо создать калькулятор ликвидаций для грид бота на платформе ByBit. Задача включает разработку формы для ввода параметров сделки и проверку правильности работы калькулятора. Результат может быть представлен в виде HTML-скрипта или XLSX-файла. Ожидается тестирование с использованием данных ByBit. Потенциально доступны дополнительные задачи при успешном выполнении.
SaaS проект - торговые крипто боты
Нужно сделать упрощенный аналог Велес Финанс и подобной системы. За основу берется только грид бот. Параметры как на ByBit (подключаем пока только одну биржу и один тип ботов). Делаем MVP, желательно человек с опытом. Подробное ТЗ в ЛС
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