WordPress/WooCommerce Проект: сайт по аренде вилочных погрузчиков в Германии

Проект: сайт по аренде вилочных погрузчиков в Германии (только аренда, без продаж)

Что уже есть:

Макет будет — дизайн готовим под разработку

SEO-специалист в команде (есть стратегия, структура, под All in One SEO Pack)

Рекламная команда на старте (продажи, трафик, ретаргет — под контролем)





Что нужно:

Верстка по макету (адаптив, аккуратно, по стандарту)

Внедрение на WordPress + WooCommerce (без костылей, всё должно автообновляться)

Подключение All in One SEO Pack

Реализация геостраниц (одинаковый каталог для всех городов, но фильтруемость и URL под geo)





Технические нюансы описаны в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1joLng3MV1yHGZR33DG81NU21vYvIbYrYx4cDNcLxBPQ/edit?usp=sharing

Формат:

Проектная работа.

Без бюрократии, всё по ТЗ, коммуникация — внятная и уважительная.

Пиши, если хочешь сделать нормальный проект, где всё ясно и по делу.

Теперь сам проект (Тех. спецификация проекта):

Название:

Техспецификация: WordPress + WooCommerce сайт аренды вилочных погрузчиков

Общая информация:

Платформа: WordPress + WooCommerce

Направление: аренда вилочных погрузчиков в Германии

Продаж нет — только аренда

Дизайн предоставляется отдельно (Figma)

Используем стандартные возможности WP + Woo, без костылей





Основные цели:

Выдача по гео-запросам в Google (например: Gabelstapler mieten Bremen )

Единый каталог техники для всех городов

Персонализированная подача под гео (фильтр, URL, Schema)





Гео-реализация:

При импорте товаров задаётся поле: "доступен в" — список городов

Это поле:



влияет на фильтрацию влияет на генерацию гео-страниц (например: /mieten/bremen/, /mieten/hamburg/) используется для SEO (Schema.org: areaServed)







SEO-интеграция:

Каталог:

WooCommerce используется как каталог (функция корзины отключена)

Карточка: краткое описание, характеристики, кнопка «Оставить заявку»

Без custom-функционала — максимум через существующие поля и хуки





Требования к разработке:

Верстка по макету (адаптив, без перекосов)

Стандартная структура тем и плагинов (никаких хака ядра)

Всё должно обновляться штатно

Код читаемый, поддерживаемый





Не нужно: