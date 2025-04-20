WordPress + WooCommerce сайт по аренде техники

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WordPress/WooCommerce Проект: сайт по аренде вилочных погрузчиков в Германии

Проект: сайт по аренде вилочных погрузчиков в Германии (только аренда, без продаж)

Что уже есть:

  • Макет будет — дизайн готовим под разработку

  • SEO-специалист в команде (есть стратегия, структура, под All in One SEO Pack)

  • Рекламная команда на старте (продажи, трафик, ретаргет — под контролем)

Что нужно:

  • Верстка по макету (адаптив, аккуратно, по стандарту)

  • Внедрение на WordPress + WooCommerce (без костылей, всё должно автообновляться)

  • Подключение All in One SEO Pack

  • Реализация геостраниц (одинаковый каталог для всех городов, но фильтруемость и URL под geo)

Технические нюансы описаны в ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1joLng3MV1yHGZR33DG81NU21vYvIbYrYx4cDNcLxBPQ/edit?usp=sharing 

Формат:
 Проектная работа.
Без бюрократии, всё по ТЗ, коммуникация — внятная и уважительная.

Пиши, если хочешь сделать нормальный проект, где всё ясно и по делу.

Теперь сам проект (Тех. спецификация проекта):

Название:
Техспецификация: WordPress + WooCommerce сайт аренды вилочных погрузчиков

Общая информация:

  • Платформа: WordPress + WooCommerce

  • Направление: аренда вилочных погрузчиков в Германии

  • Продаж нет — только аренда

  • Дизайн предоставляется отдельно (Figma)

  • Используем стандартные возможности WP + Woo, без костылей

Основные цели:

  • Выдача по гео-запросам в Google (например: Gabelstapler mieten Bremen)

  • Единый каталог техники для всех городов

  • Персонализированная подача под гео (фильтр, URL, Schema)

Гео-реализация:

  • При импорте товаров задаётся поле: "доступен в" — список городов

  • Это поле:

    • влияет на фильтрацию

    • влияет на генерацию гео-страниц (например: /mieten/bremen/, /mieten/hamburg/)

    • используется для SEO (Schema.org: areaServed)

SEO-интеграция:

  • All in One SEO Pack (важны — совместимость и внедрение)

  • ЧПУ-URL под гео

  • Schema.org: Offer, Product, areaServed Используем All in One SEO Pack

  • Стандартные теги: title, meta description, Open Graph, теги для соцсетей All in One SEO Pack

  • Структура сайта будет подготавливаться SEO-шником, нужно внедрить и не ломать

Каталог:

  • WooCommerce используется как каталог (функция корзины отключена)

  • Карточка: краткое описание, характеристики, кнопка «Оставить заявку»

  • Без custom-функционала — максимум через существующие поля и хуки

Требования к разработке:

  • Верстка по макету (адаптив, без перекосов)

  • Стандартная структура тем и плагинов (никаких хака ядра)

  • Всё должно обновляться штатно

  • Код читаемый, поддерживаемый

Не нужно:

  • Кастомная CMS

  • Кастомный фреймворк

  • Хардкод без возможности управления из админки

WooCommerceWordPressАдаптивная версткаВерстка сайтовИнтеграция верстки
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