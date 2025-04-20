Необходимо создать продающий лендинг на платформе Тильда, используя контент с сайта коучспокойствия.рф. Возможна оперативная доработка и создание специального контента для нового лендинга.
WordPress + WooCommerce сайт по аренде техники
WordPress/WooCommerce Проект: сайт по аренде вилочных погрузчиков в Германии
Проект: сайт по аренде вилочных погрузчиков в Германии (только аренда, без продаж)
Что уже есть:
Макет будет — дизайн готовим под разработку
SEO-специалист в команде (есть стратегия, структура, под All in One SEO Pack)
Рекламная команда на старте (продажи, трафик, ретаргет — под контролем)
Что нужно:
Верстка по макету (адаптив, аккуратно, по стандарту)
Внедрение на WordPress + WooCommerce (без костылей, всё должно автообновляться)
Подключение All in One SEO Pack
Реализация геостраниц (одинаковый каталог для всех городов, но фильтруемость и URL под geo)
Технические нюансы описаны в ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1joLng3MV1yHGZR33DG81NU21vYvIbYrYx4cDNcLxBPQ/edit?usp=sharing
Формат:
Проектная работа.
Без бюрократии, всё по ТЗ, коммуникация — внятная и уважительная.
Пиши, если хочешь сделать нормальный проект, где всё ясно и по делу.
Теперь сам проект (Тех. спецификация проекта):
Название:
Техспецификация: WordPress + WooCommerce сайт аренды вилочных погрузчиков
Общая информация:
Платформа: WordPress + WooCommerce
Направление: аренда вилочных погрузчиков в Германии
Продаж нет — только аренда
Дизайн предоставляется отдельно (Figma)
Используем стандартные возможности WP + Woo, без костылей
Основные цели:
Выдача по гео-запросам в Google (например: Gabelstapler mieten Bremen)
Единый каталог техники для всех городов
Персонализированная подача под гео (фильтр, URL, Schema)
Гео-реализация:
При импорте товаров задаётся поле: "доступен в" — список городов
Это поле:
влияет на фильтрацию
влияет на генерацию гео-страниц (например: /mieten/bremen/, /mieten/hamburg/)
используется для SEO (Schema.org: areaServed)
SEO-интеграция:
All in One SEO Pack (важны — совместимость и внедрение)
ЧПУ-URL под гео
Schema.org: Offer, Product, areaServed Используем All in One SEO Pack
Стандартные теги: title, meta description, Open Graph, теги для соцсетей All in One SEO Pack
Структура сайта будет подготавливаться SEO-шником, нужно внедрить и не ломать
Каталог:
WooCommerce используется как каталог (функция корзины отключена)
Карточка: краткое описание, характеристики, кнопка «Оставить заявку»
Без custom-функционала — максимум через существующие поля и хуки
Требования к разработке:
Верстка по макету (адаптив, без перекосов)
Стандартная структура тем и плагинов (никаких хака ядра)
Всё должно обновляться штатно
Код читаемый, поддерживаемый
Не нужно:
Кастомная CMS
Кастомный фреймворк
Хардкод без возможности управления из админки
Заявки фрилансеров
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