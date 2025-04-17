Исправить парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт7 заявок400 просмотров

Исправить работу парсера. Парсер собирает информацию со страниц каталога интернет-магазина, не заходя в отдельные карточки товара. Потом авторизуется в магазине и повторяет процедуру.

В приложенном архиве текущая версия, которая не парсит и исправленная версия. Исправленная версия потребовала другой конфигурации и пришлось на отдельном сервере запускать, кроме того, программист не доделал работу и воспользоваться этим вариантом так и не удалось, хотя парсер подает признаки жизни и страницы получает в отличие от "текущей версии".

Ценю оперативную обратную связь и соблюдение сроков.

Стек node js, pupeteer, sqlite

Node.jsPuppeteerПарсинг данныхУстранение ошибок
13 дней назад
Артем
 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
8 дней назад
Рафаэль
 
26 лет
11 дней в сервисе
Был
3 часа назад
1 отзыв
10 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
11 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
12 дней назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
39 отзывов(-3)
12 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
107 отзывов
13 дней назад
Тимур
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
день назад
13 дней назад