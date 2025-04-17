Исправить работу парсера. Парсер собирает информацию со страниц каталога интернет-магазина, не заходя в отдельные карточки товара. Потом авторизуется в магазине и повторяет процедуру.

В приложенном архиве текущая версия, которая не парсит и исправленная версия. Исправленная версия потребовала другой конфигурации и пришлось на отдельном сервере запускать, кроме того, программист не доделал работу и воспользоваться этим вариантом так и не удалось, хотя парсер подает признаки жизни и страницы получает в отличие от "текущей версии".

Ценю оперативную обратную связь и соблюдение сроков.

Стек node js, pupeteer, sqlite