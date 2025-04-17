Требуется ментор по Wordpress для консультаций и помощи. Ищем опытных разработчиков, которые могут предложить разные форматы и цены на услуги. Рассмотрим предложения по обучению и менторству в сфере веб-программирования.
Исправить парсер
Исправить работу парсера. Парсер собирает информацию со страниц каталога интернет-магазина, не заходя в отдельные карточки товара. Потом авторизуется в магазине и повторяет процедуру.
В приложенном архиве текущая версия, которая не парсит и исправленная версия. Исправленная версия потребовала другой конфигурации и пришлось на отдельном сервере запускать, кроме того, программист не доделал работу и воспользоваться этим вариантом так и не удалось, хотя парсер подает признаки жизни и страницы получает в отличие от "текущей версии".
Ценю оперативную обратную связь и соблюдение сроков.
Стек node js, pupeteer, sqlite
Заявки фрилансеров
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