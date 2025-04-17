Здравствуйте!



Я только начинаю работать с CS-Cart и столкнулся с проблемой при настройке доставки. Нужна помощь специалиста, который хорошо знает CS-Cart и сможет всё правильно настроить.

Что сделано:

Создал все виды способов доставки для двух логистических компаний (например, доставка до двери, самовывоз из ПВЗ, самовывоз из постамата).

Указал разные тарифы и сроки доставки.

Прописал все необходимые зоны доставки (один и тот же город и регион).

Включил все методы (всего 5 способов доставки).

Добавил все точки ПВЗ



В чём проблема:

На этапе оформления заказа отображается только 1 способ доставки, хотя включены все 5.

Не понимаю, как правильно "привязать" или отобразить остальные методы в витрине.

Цель — чтобы в корзине (на этапе оформления заказа) отображались все созданные способы доставки, как это работает в других CMS.



Что нужно:

Проверить текущие настройки.

Настроить так, чтобы отображались все способы доставки (в зависимости от выбранного города/региона).

Объяснить, на что обращать внимание в будущем, чтобы я мог сам вносить изменения.

Дополнительно:После настройки мы будем подключать эти способы доставки по API к логистическим сервисам. Поэтому нужно, чтобы структура была подготовлена корректно и всё работало стабильно.



Платить готов за качественную и быструю настройку.

Жду предложений только от тех, кто действительно разбирается в CS-Cart!