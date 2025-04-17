Нужно настроить способы доставки в CS-Cart (нужен опытный специалист)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки112 просмотров

Здравствуйте!


Я только начинаю работать с CS-Cart и столкнулся с проблемой при настройке доставки. Нужна помощь специалиста, который хорошо знает CS-Cart и сможет всё правильно настроить.
Что сделано:
Создал все виды способов доставки для двух логистических компаний (например, доставка до двери, самовывоз из ПВЗ, самовывоз из постамата).
Указал разные тарифы и сроки доставки.
Прописал все необходимые зоны доставки (один и тот же город и регион).
Включил все методы (всего 5 способов доставки).

Добавил все точки ПВЗ


В чём проблема:
На этапе оформления заказа отображается только 1 способ доставки, хотя включены все 5.
Не понимаю, как правильно "привязать" или отобразить остальные методы в витрине.
Цель — чтобы в корзине (на этапе оформления заказа) отображались все созданные способы доставки, как это работает в других CMS.


Что нужно:
Проверить текущие настройки.
Настроить так, чтобы отображались все способы доставки (в зависимости от выбранного города/региона).
Объяснить, на что обращать внимание в будущем, чтобы я мог сам вносить изменения.
Дополнительно:После настройки мы будем подключать эти способы доставки по API к логистическим сервисам. Поэтому нужно, чтобы структура была подготовлена корректно и всё работало стабильно.


Платить готов за качественную и быструю настройку.
Жду предложений только от тех, кто действительно разбирается в CS-Cart!

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Bestowal
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