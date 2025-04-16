Кастомизация темы WordPress на Elementor

Необходим телеграмм бот для управления сервисом накрутки. Бот должен включать несколько пунктов меню, создание и просмотр задач. Имеется готовый бекенд, требуется лишь интерфейс для пользователей, который взаимодействует с API через три метода. Оценка по стоимости и срокам, а также указание стека технологий требуется в ответе.