Кастомизация темы WordPress на Elementor

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Открыт10 заявок289 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо кастомизировать и доработать тему на ВП.

Тема легальная, куплена на themeforest.

Очень желательно... у вас большой опыт и умеете делать быстро.

Очень желательно... сами умеете верстать, с целью доработки некоторых элементов, например создание мега-меню.

Оплата рубли или крипта.

Спасибо.

ElementorWordPressДоработка сайтов
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