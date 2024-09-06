Ищется опытный PHP-программист для интеграции криптоплатежной системы на сайт. Необходим опыт работы с чужим кодом и знание API, включая Masspay API. Ожидается качественная реализация интеграции.
Требуется создать AI-продавца для автоматизации работы с маркетплейсом
Описание проекта
Требуется создать AI-продавца для автоматизации работы с маркетплейсом Avito. Система должна обеспечивать:
Умное управление объявлениями (публикация, обновление, оптимизация).
Автоматическую обработку сообщений и звонков от покупателей.
Генерацию продающих текстов и ответов с персонализацией.
Синхронизацию данных с CRM, ERP и складскими системами.
Аналитику спроса, конкурентов и эффективности продаж.
Минимальный объём работ
Интеграция с Avito через API:
Парсинг входящих сообщений, автоматизация ответов.
Создание/обновление объявлений с учетом остатков в ERP.
Мониторинг активности конкурентов (цены, ключевые слова).
AI-модули:
NLP на базе OpenAI:
Транскрибация голосовых сообщений.
Генерация текстов объявлений и ответов (с учетом категории товара, ABC-анализа).
Анализ тональности сообщений покупателей.
Диалоговый ИИ:
Обработка возражений, предложение кросс-продаж.
Автонапоминания для клиентов (например, о бронировании).
Интеграция с CRM/ERP:
Синхронизация карточек клиентов, заказов и остатков.
Автоматическое создание задач для менеджеров (например, звонок по "горячему" лиду).
Автоматизация процессов:
Использование n8n/Make для связки Avito → CRM → ERP.
Интеграция с Rasa (опционально) для сценариев диалогов.
Аналитика:
ABC-анализ товаров по просмотрам/покупкам на Avito.
Прогнозирование спроса и рекомендации по ценам.
Дашборды в Tableau/Power BI с метриками: конверсия, ROI, тренды.
Технические требования
Блок 1: Управление объявлениями
Автогенерация SEO-оптимизированных заголовков и описаний (GPT-4).
Динамическое обновление цен и остатков (синхронизация с ERP).
Автопубликация в оптимальное время (на основе исторических данных).
Блок 2: Обработка коммуникаций
Классификация запросов (покупка, вопрос, жалоба).
Шаблоны ответов с персонализацией (имя, история заказов).
Фиксация договоренностей в CRM (например, "клиент ждет доставку 25 мая").
Блок 3: Продажи и кросс-продажи
Рекомендации товаров на основе поведения клиента.
Автоматические скидки для "зависших" в корзине товаров.
Блок 4: Интеграции
Поддержка Bitrix24, amoCRM, 1С, Ozon/Wildberries (через API).
Автообновление статусов заказов ("Доставлено", "Оплачено").
Блок 5: Конкурентная аналитика
Парсинг цен, описаний, рейтингов конкурентов на Avito.
Алерт о падении товара в поисковой выдаче.
Инструменты
NLP: OpenAI (Whisper для аудио, GPT-4 для текстов).
Автоматизация: n8n, Axiom.ai/Zapier для работы с Avito.
Аналитика: Python (Pandas, Scikit-learn), Tableau.
Базы данных: PostgreSQL для хранения истории взаимодействий.
Ожидаемые результаты
Рабочий прототип: автоответчик + управление объявлениями + синхронизация с CRM.
Документация по API Avito и настройке интеграций.
Пример аналитического отчета: топ-10 товаров, ROI рекламы, прогноз спроса.
Сроки и бюджет
Срок: 2-3 месяца (поэтапная реализация).
Бюджет: Обсуждается после уточнения требований.
Примечания
Приветствуются решения для обхода ограничений API Avito (например, обработка капчи).
Обязателен опыт интеграции с маркетплейсами и работы с NLP.
Готовы рассмотреть замену инструментов (например, UiPath вместо Axiom.ai).
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