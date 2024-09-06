Требуется создать AI-продавца для автоматизации работы с маркетплейсом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка8 просмотров

Описание проекта
Требуется создать AI-продавца для автоматизации работы с маркетплейсом Avito. Система должна обеспечивать:

  • Умное управление объявлениями (публикация, обновление, оптимизация).

  • Автоматическую обработку сообщений и звонков от покупателей.

  • Генерацию продающих текстов и ответов с персонализацией.

  • Синхронизацию данных с CRM, ERP и складскими системами.

  • Аналитику спроса, конкурентов и эффективности продаж.

Минимальный объём работ

  1. Интеграция с Avito через API:

    • Парсинг входящих сообщений, автоматизация ответов.

    • Создание/обновление объявлений с учетом остатков в ERP.

    • Мониторинг активности конкурентов (цены, ключевые слова).

  2. AI-модули:

    • NLP на базе OpenAI:

      • Транскрибация голосовых сообщений.

      • Генерация текстов объявлений и ответов (с учетом категории товара, ABC-анализа).

      • Анализ тональности сообщений покупателей.

    • Диалоговый ИИ:

      • Обработка возражений, предложение кросс-продаж.

      • Автонапоминания для клиентов (например, о бронировании).

  3. Интеграция с CRM/ERP:

    • Синхронизация карточек клиентов, заказов и остатков.

    • Автоматическое создание задач для менеджеров (например, звонок по "горячему" лиду).

  4. Автоматизация процессов:

    • Использование n8n/Make для связки Avito → CRM → ERP.

    • Интеграция с Rasa (опционально) для сценариев диалогов.

  5. Аналитика:

    • ABC-анализ товаров по просмотрам/покупкам на Avito.

    • Прогнозирование спроса и рекомендации по ценам.

    • Дашборды в Tableau/Power BI с метриками: конверсия, ROI, тренды.

Технические требования

Блок 1: Управление объявлениями

  • Автогенерация SEO-оптимизированных заголовков и описаний (GPT-4).

  • Динамическое обновление цен и остатков (синхронизация с ERP).

  • Автопубликация в оптимальное время (на основе исторических данных).

Блок 2: Обработка коммуникаций

  • Классификация запросов (покупка, вопрос, жалоба).

  • Шаблоны ответов с персонализацией (имя, история заказов).

  • Фиксация договоренностей в CRM (например, "клиент ждет доставку 25 мая").

Блок 3: Продажи и кросс-продажи

  • Рекомендации товаров на основе поведения клиента.

  • Автоматические скидки для "зависших" в корзине товаров.

Блок 4: Интеграции

  • Поддержка Bitrix24, amoCRM, 1С, Ozon/Wildberries (через API).

  • Автообновление статусов заказов ("Доставлено", "Оплачено").

Блок 5: Конкурентная аналитика

  • Парсинг цен, описаний, рейтингов конкурентов на Avito.

  • Алерт о падении товара в поисковой выдаче.

Инструменты

  • NLP: OpenAI (Whisper для аудио, GPT-4 для текстов).

  • Автоматизация: n8n, Axiom.ai/Zapier для работы с Avito.

  • Аналитика: Python (Pandas, Scikit-learn), Tableau.

  • Базы данных: PostgreSQL для хранения истории взаимодействий.

Ожидаемые результаты

  1. Рабочий прототип: автоответчик + управление объявлениями + синхронизация с CRM.

  2. Документация по API Avito и настройке интеграций.

  3. Пример аналитического отчета: топ-10 товаров, ROI рекламы, прогноз спроса.

Сроки и бюджет

  • Срок: 2-3 месяца (поэтапная реализация).

  • Бюджет: Обсуждается после уточнения требований.

Примечания

  • Приветствуются решения для обхода ограничений API Avito (например, обработка капчи).

  • Обязателен опыт интеграции с маркетплейсами и работы с NLP.

  • Готовы рассмотреть замену инструментов (например, UiPath вместо Axiom.ai).

OpenAIАнализ конкурентовАнализ рынкаНастройка CRMОптимизация сайтовПривлечение клиентовУправление рекламными кампаниями
17 дней назад
guest_1744288230313
23 дня в сервисе
Была
17 дней назад

Заявки фрилансеров

Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад
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17 дней назад