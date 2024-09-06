Ищем опытного веб-программиста с навыками в 1с Битрикс для выполнения задач из прикрепленного ТЗ. Ожидается работа в срок 3-7 дней с возможностью поэтапной оплаты по выполненным задачам. После завершения потребуется поддержка в виде правок или консультаций.