Этот заказ для вас если у вас специализация 1с Битрикс или вы с ним проработали достаточно долго.

У вас должен быть широкий кругозор и уровень программирования ближе к Senior.

Я прикрепил ТЗ со списком задач для указанного бюджета, где мы с исполнителем возьмемся и сможем сделать такое тз за 3-4 дня (не принципиально, имеется ввиду плотно поработать, может и 7 дней, как успеете).

Предоплат нет, возможна поэтапная оплата по сданным задачам.

Понадобиться пост поддержка по сделанным работам, в виде правок или консультаций.