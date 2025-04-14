ТЗ по 1с Битриксу только с большим опытом

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Этот заказ для вас если у вас специализация 1с Битрикс или вы с ним проработали достаточно долго.

У вас должен быть широкий кругозор и уровень программирования ближе к Senior.

Я прикрепил ТЗ со списком задач для указанного бюджета, где мы с исполнителем возьмемся и сможем сделать такое тз за 3-4 дня (не принципиально, имеется ввиду плотно поработать, может и 7 дней, как успеете).

Предоплат нет, возможна поэтапная оплата по сданным задачам.

Понадобиться пост поддержка по сделанным работам, в виде правок или консультаций.

1С-БитриксДоработка сайтов
17 дней назад
Сергей
 
75 лет
7 месяцев в сервисе
Был
17 дней назад
2 отзыва

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