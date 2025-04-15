Правки по магазину на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт9 заявок361 просмотр

Добрый день! Нужны правки по сайту на OpenCart. priesta.ru. Правки в основном по отображению, шрифтам и т.д.

OpencartДоработка сайтов
16 дней назад
Вова
2 года в сервисе
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10 дней назад
2 отзыва
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Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
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7 часов назад
14 дней назад
Игорь
 
37 лет
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145 отзывов
15 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
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10 часов назад
10 отзывов(-3)
15 дней назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
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день назад
1 отзыв
15 дней назад
Владимир
 
32 года
12 лет в сервисе
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10 дней назад
123 отзыва(-3)
15 дней назад
Вячеслав
 
39 лет
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Был
7 часов назад
2 отзыва
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Артём
 
17 лет
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1 отзыв
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Джавид
 
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14 часов назад
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Александр
 
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4 часа назад
1 отзыв
16 дней назад