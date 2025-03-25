Требуется разработать AI-продавца для маркетплейса Avito с возможностью автоматизации управления объявлениями, обработки сообщений и звонков. Задачи включают интеграцию с CRM и ERP, генерацию продающих текстов с помощью NLP, а также аналитику спроса и конкурентных цен. Ожидается создание рабочего прототипа в течение 2-3 месяцев с обсуждаемым бюджетом.
Разработка телеграмм бота
Требуется бот для управления сервисом накрутки. Довольно простой в своей первой версии. Несколько пунктов меню, создание задач, просмотр задач. ТЗ приложил. От вас оценка по стоимости и срокам, а также стэк. Бекенд сервиса есть и работает, нужен только интерфейс для пользователей в виде бота, который будет взаимодействовать с апи, там всего 3 метода. Апи упомянул в ТЗ. Обратите на это внимание при оценке.
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