Разработка телеграмм бота

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Закрыт13 заявок332 просмотра

Требуется бот для управления сервисом накрутки. Довольно простой в своей первой версии. Несколько пунктов меню, создание задач, просмотр задач. ТЗ приложил. От вас оценка по стоимости и срокам, а также стэк. Бекенд сервиса есть и работает, нужен только интерфейс для пользователей в виде бота, который будет взаимодействовать с апи, там всего 3 метода. Апи упомянул в ТЗ. Обратите на это внимание при оценке.

Создание ботов
17 дней назад
xander_one
Артем 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

san1rope
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$85
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