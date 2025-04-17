Требуется FullStack-разработчик с опытом работы с NestJS и NextJS для разработки и поддержки веб-приложений. Обязанности включают интеграцию с внешними API, настройку CI/CD с GitLab CI и Docker, а также верстку интерфейсов по макетам Figma. Ожидается глубокое знание TypeScript и понимание принципов высоконагруженных систем. Условия: удаленная работа, зарплата 3500–4500 USD в месяц.