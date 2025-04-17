Доработка плагина на сайте WP+WC

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Открыт7 заявок429 просмотров

Исправление бага модуля для интернет магазина на WP

Опыт работы с WC+WP более 3х лет обязателен

Знания HTML, CSS, PHP, JS, SQL (БД) - обязательно
Опыт работы с плагинами WP - обязательно

CSSHTMLJavaScriptPHPSQLWooCommerceWordPressДоработка сайтовУстранение ошибок
14 дней назад
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