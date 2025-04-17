Необходимо разработать парсер сайта, который будет эмулировать работу браузера и поддерживать использование прокси. Данные должны выводиться в таблицу для удобной обработки. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех требований.
Перенос сайта на темы Reboot и JournalX
Приветствую.
Необходим человек, который досконально разобрался в темах Reboot и JournalX, а также разбирается в переносе редактировании, автоматизации базы данных на вордпресс.
1. Необходимо перенести существующий проект https://happybirthdaycardz.com/ со старой темы на одну из этих: Reboot или JournalX.
2. Также в старой теме был свой SEO блок, в темах Reboot и JournalX этого нет. Теперь все мета теги (Н1; Title; Keywords; Description) необходимо перенести на один из плагинов: Yoast SEO, Rank Math и All in One SEO (AIOSEO) Если необходимо купить ПРО версию - не проблема.
3. Наладить корректное отображение контента на новой теме, на одной из этих: Reboot или JournalX.
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