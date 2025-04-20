Создать современную и стильную анимацию

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Открыт9 заявок122 просмотра

Создать современную и стильную анимацию загрузки сайта, в которой:

  1. Цветной логотип OpenChatters появляется с динамичным свечением или вращением.

  2. Текст OpenChatters появляется как эффект "печатающей машинки" — по одному символу.

Создание анимаций
10 дней назад
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