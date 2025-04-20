Необходимо разработать информационный сайт на WordPress, используя выбранный шаблон. Требуется помощь в определении доступных шаблонов для различных страниц. Также нужно создать заглушку с информацией об организации на время разработки, используя тот же шаблон. Заглушка должна быть готова завтра.