Сделать веб-скрипт графика работы

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт11 заявок124 просмотра

Коллеги, Добрый день.

Требуется сделать простой скрипт генерация создания ежедневного графика работы персонала в разных точках и учет рабочего времени по дням.

Скрипт должен включать в себя:

  • форма авторизации для создания расписание по ключевому слову

  • страница с таблицей учета персонала, рабочего добавленем и редактированием информацией

  • страница с графиками работы и созданием графика работы.

Дополнительный функционал:

  • Печать / Экспорт PDF

  • Автоматическое создание расписание с учетом уже отработанного времени.

  • Возможность редактирования созданного графика

Имеется:

  • ТЗ

  • Готовая админ панель на bootsrap полностью в которой надо настроить функционал и подключить базу данных.

Срок 3 дня.

BootstrapНаписание скриптовСоздание таблицНастройка баз данных
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