Требуется разработать современную анимацию загрузки для сайта. Анимация должна включать цветной логотип OpenChatters с динамичным свечением или вращением, а также текст OpenChatters, который появляется с эффектом печатающей машинки, по одному символу.
Сделать веб-скрипт графика работы
Коллеги, Добрый день.
Требуется сделать простой скрипт генерация создания ежедневного графика работы персонала в разных точках и учет рабочего времени по дням.
Скрипт должен включать в себя:
форма авторизации для создания расписание по ключевому слову
страница с таблицей учета персонала, рабочего добавленем и редактированием информацией
страница с графиками работы и созданием графика работы.
Дополнительный функционал:
Печать / Экспорт PDF
Автоматическое создание расписание с учетом уже отработанного времени.
Возможность редактирования созданного графика
Имеется:
ТЗ
Готовая админ панель на bootsrap полностью в которой надо настроить функционал и подключить базу данных.
Срок 3 дня.
Заявки фрилансеров
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