Необходимо разработать прототип в Фигма для корпоративной соцсети с мессенджером и видеоконференциями. Требуется создать экраны для десктопа и мобильных устройств, перевести текст на русский, скомпоновать функциональность из приложенных скринов, соблюдая цветовую гамму. Включить дашборд, вкладки для чатов, звонков, задач и рабочего пространства. Также требуется разработать интерфейс чат-бота.
Сборка лендинга + интеграция Telegram-бота и оплаты.
Сборка лендинга + интеграция Telegram-бота и оплаты (сценарий готов, нужна аккуратная реализация)”
Общее Техническое Задание
Введение
У нас есть два параллельных проекта — Проект «рабочее название» А-1 и А-2.. Оба требуют технической реализации, ориентированной на визуальную точность, функциональную логику и возможность масштабирования. Все тексты, структура и визуальная стилистика разрабатываются нашей командой — от исполнителя требуется реализация с максимальной точностью и бережным отношением к духу проекта.
Расчётный счёт к моменту запуска будет готов. Мы будем готовы принимать оплаты через Stripe, PayPal или Fondy.
Задачи по этапамЭтап 1: Лендинг (одностраничник)
· Платформа: Tilda или Webflow
· Контент предоставляем: структура, тексты, визуальные примеры
· Требования:
o Чистый, стильный дизайн
o Адаптивность
o Прокладка пути к оплате / регистрации / Telegram-сценарию
o SEO-базовая оптимизацияЭтап 2: Интеграция Telegram-бота
· Возможные сценарии:
o Отправка информации по заявке
o Ответы по выбранному сценарию
o Получение результата после оплаты
· Опционально: подключение webhook-уведомлений о платеже, передача в CRM / Google SheetsЭтап 3: Интеграция платёжной системы
· Поддержка EUR (Stripe, PayPal, Fondy — один или несколько)
· Возможность подключения разных типов оплаты:
o Разовая оплата
o Подписка (если платформа поддерживает)
o Донат / свободный взнос
· Действия после оплаты:
o Получение результата (PDF, формула, письмо, бот-сообщение)
o Интеграция с админ-панелью / рассылкой / базойЭтап 4: Визуальные и UX-доработки
· Настройка пользовательского пути
· Корректное отображение элементов во всех браузерах
· Поддержка логики «тёплого пространства»: минимализм, чистота, ощущение заботы
Ожидаем от вас:
· Сроки выполнения по каждому этапу
· Предложения по стоимости каждого этапа
· Возможность поэтапной сдачи и приоритетной проработки Проекта А - 2 как стартовой версии
· Уточнение: работаете ли вы в одиночку или в связке (например, с backend или дизайнером+ кто еще может быть рекомендован или привлечен вами для улучшения связки в работе)
· Готовность сопровождать проект в течение первых 30 дней после сдачи (на случай мелких правок и запусков)
Особое внимание
· Проекты не шаблонные. Необходимо соблюдение концепции, точное следование текстам и структуре
· Все материалы предоставим в согласованном виде (тексты, визуал, структура)
· Платёжная архитектура должна быть заложена с расчётом на масштабирование
“Дайте, пожалуйста, сроки и цену по каждому этапу отдельно”
Важно: Нуженисполнитель с вниманием к деталям и мягкой визуальной подачей.
Ждём вашего отклика по этапам, срокам и бюджету. Если это Вы....Не тяните с ответом!
Заявки фрилансеров
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