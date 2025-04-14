Сборка лендинга + интеграция Telegram-бота и оплаты (сценарий готов, нужна аккуратная реализация)”

Общее Техническое Задание

Введение

У нас есть два параллельных проекта — Проект «рабочее название» А-1 и А-2.. Оба требуют технической реализации, ориентированной на визуальную точность, функциональную логику и возможность масштабирования. Все тексты, структура и визуальная стилистика разрабатываются нашей командой — от исполнителя требуется реализация с максимальной точностью и бережным отношением к духу проекта.

Расчётный счёт к моменту запуска будет готов. Мы будем готовы принимать оплаты через Stripe, PayPal или Fondy.

Задачи по этапам

Этап 1: Лендинг (одностраничник)

· Платформа: Tilda или Webflow

· Контент предоставляем: структура, тексты, визуальные примеры

· Требования:

o Чистый, стильный дизайн

o Адаптивность

o Прокладка пути к оплате / регистрации / Telegram-сценарию

o SEO-базовая оптимизация

Этап 2: Интеграция Telegram-бота

· Возможные сценарии:

o Отправка информации по заявке

o Ответы по выбранному сценарию

o Получение результата после оплаты

· Опционально: подключение webhook-уведомлений о платеже, передача в CRM / Google Sheets

Этап 3: Интеграция платёжной системы

· Поддержка EUR (Stripe, PayPal, Fondy — один или несколько)

· Возможность подключения разных типов оплаты:

o Разовая оплата

o Подписка (если платформа поддерживает)

o Донат / свободный взнос

· Действия после оплаты:

o Получение результата (PDF, формула, письмо, бот-сообщение)

o Интеграция с админ-панелью / рассылкой / базой

Этап 4: Визуальные и UX-доработки

· Настройка пользовательского пути

· Корректное отображение элементов во всех браузерах

· Поддержка логики «тёплого пространства»: минимализм, чистота, ощущение заботы

Ожидаем от вас:

· Сроки выполнения по каждому этапу

· Предложения по стоимости каждого этапа

· Возможность поэтапной сдачи и приоритетной проработки Проекта А - 2 как стартовой версии

· Уточнение: работаете ли вы в одиночку или в связке (например, с backend или дизайнером+ кто еще может быть рекомендован или привлечен вами для улучшения связки в работе)

· Готовность сопровождать проект в течение первых 30 дней после сдачи (на случай мелких правок и запусков)

Особое внимание

· Проекты не шаблонные. Необходимо соблюдение концепции, точное следование текстам и структуре

· Все материалы предоставим в согласованном виде (тексты, визуал, структура)

· Платёжная архитектура должна быть заложена с расчётом на масштабирование

“Дайте, пожалуйста, сроки и цену по каждому этапу отдельно”

Важно: Нуженисполнитель с вниманием к деталям и мягкой визуальной подачей.

Ждём вашего отклика по этапам, срокам и бюджету. Если это Вы....Не тяните с ответом!