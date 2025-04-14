Сборка лендинга + интеграция Telegram-бота и оплаты.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт12 заявок87 просмотров

Сборка лендинга + интеграция Telegram-бота и оплаты (сценарий готов, нужна аккуратная реализация)”

Общее Техническое Задание

Введение

У нас есть два параллельных проекта — Проект «рабочее название» А-1 и А-2.. Оба требуют технической реализации, ориентированной на визуальную точность, функциональную логику и возможность масштабирования. Все тексты, структура и визуальная стилистика разрабатываются нашей командой — от исполнителя требуется реализация с максимальной точностью и бережным отношением к духу проекта.

Расчётный счёт к моменту запуска будет готов.  Мы будем готовы принимать оплаты через Stripe, PayPal или Fondy.

Задачи по этапам

Этап 1: Лендинг (одностраничник)

·         Платформа: Tilda или Webflow

·         Контент предоставляем: структура, тексты, визуальные примеры

·         Требования:

o    Чистый, стильный дизайн

o    Адаптивность

o    Прокладка пути к оплате / регистрации / Telegram-сценарию

o    SEO-базовая оптимизация

Этап 2: Интеграция Telegram-бота

·         Возможные сценарии:

o    Отправка информации по заявке

o    Ответы по выбранному сценарию

o    Получение результата после оплаты

·         Опционально: подключение webhook-уведомлений о платеже, передача в CRM / Google Sheets

Этап 3: Интеграция платёжной системы

·         Поддержка EUR (Stripe, PayPal, Fondy — один или несколько)

·         Возможность подключения разных типов оплаты:

o    Разовая оплата

o    Подписка (если платформа поддерживает)

o    Донат / свободный взнос

·         Действия после оплаты:

o    Получение результата (PDF, формула, письмо, бот-сообщение)

o    Интеграция с админ-панелью / рассылкой / базой

Этап 4: Визуальные и UX-доработки

·         Настройка пользовательского пути

·         Корректное отображение элементов во всех браузерах

·         Поддержка логики «тёплого пространства»: минимализм, чистота, ощущение заботы

Ожидаем от вас:

·         Сроки выполнения по каждому этапу

·         Предложения по стоимости каждого этапа

·         Возможность поэтапной сдачи и приоритетной проработки Проекта А - 2 как стартовой версии

·         Уточнение: работаете ли вы в одиночку или в связке (например, с backend или дизайнером+ кто еще может быть рекомендован или привлечен вами для улучшения связки в работе)

·         Готовность сопровождать проект в течение первых 30 дней после сдачи (на случай мелких правок и запусков)

Особое внимание

·         Проекты не шаблонные. Необходимо соблюдение концепции, точное следование текстам и структуре

·         Все материалы предоставим в согласованном виде (тексты, визуал, структура)

·         Платёжная архитектура должна быть заложена с расчётом на масштабирование

“Дайте, пожалуйста, сроки и цену по каждому этапу отдельно”

Важно:  Нуженисполнитель с вниманием к деталям и мягкой визуальной подачей.

Ждём вашего отклика по этапам, срокам и бюджету. Если это Вы....Не тяните с ответом!

TildaWebflowИнтеграция платежных системСоздание лендинговСоздание чат-ботов
10 дней назад
Ольга
 
47 лет
год в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
6 дней назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
8 дней назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
39 отзывов(-3)
8 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
9 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад
2 отзыва
9 дней назад
Ризо
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
15 часов назад
9 дней назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
48 отзывов
9 дней назад
Дмитрий
 
40 лет
2 года в сервисе
Был
6 часов назад
9 дней назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
9 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
9 дней назад
Лучший веб-программист апреля
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
17 отзывов
9 дней назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
9 дней назад