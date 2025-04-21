Необходимо подготовить несколько экранов для корпоративной соц сети с уклоном в мессенджер и видеоконференции для дестктопа(и немного для мобилок). За основу можно взять приложенные скрины похожих прототипов. Их необходимо перевесети на русский, а также скомпоновать функциональность с всех скринов в единый интефейс. Обязательно сделать несколько экранов для мобилки сам мессенджер, видеоконференции(необходимо показать, что интерфейс един с версией для десктопа)

Также необходимо соблюсти цветовую гамму со скрина(Зеленый, белый черный)

Пару требований к макету:

Первым что увидит пользователь когда залогинится долже быть экран дашборда. Скрин приложен. Вместо connected app, надо сделать ссылки на ресурсы, как хоткеи. Остальное расписал на скрине Вкладка messages(Чаты). Есть пример на скринах(см. ПРИМЕР ЧАТОВ) Необходим легкий современный интефейс. Функциональность необходимо оставить только чата, все что слева(inbox,unread,calendar) - убрать. Туда же можно впихнуть звонки, если удастся сделать органично. Обязательно сделать небольшой слайд который показывает возможность омниканальности со всеми известными мессенджерами. То есть что можно из одного месеенджера писать и получать сообщение в этом. Сами звонки. Их необходимо отразить на отдельном слайде прототипа. Должно быть видно возможность группового звонка с шеррингом и чатом(если получится, то добавить возможность перехвата мышки). Обязательно нужно отразить возможность записи звонка и его расшифровки по ключевым моментам после звонка. Может например показать что это ИИ делает. Вкладка Задачи, должна представлять из тебя TO Do доску. Должна быть возможность вести несколько досок, например личная и доска команды с участниками. Скрин приложен Workspace. Вкладка должна представлять из себя пространства для коллективной работы. Скрин приложен. Что-то похожее на Slack. Должна быть возможность вести разные каналы внутри проекта. На скрине это показано как кружочки - преокты или команды, под # каналы этих проектов/команд. Туда же можно доабвить пару виджетов для того чтобы все участники видели необходимую инфу, например дней до окончания спринта команды. последняя вкладка должна быть отражением корп соц сети. На ней необзодимо в свободной форме отразить: Новости компании, Дни рождения, вкладку Магазан. Приложил скрин с возможными темами для этой вкладки Сдек Сделать один слайд интерфейса чат бота. Любой запрос. Просто можно сделать интефрейс, текст диалога с ботом потом сами поправим.

Заключение. Допускаются ошибки в связях скринов, это для прототипа. Допускается брать из других прототипов идеи и вставлять их в заказ( желательно конечно их переделывать немного)

Задача достаточно гибкая, пожелания и подсказки - легко обсуждаются