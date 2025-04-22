Требуется разработать веб-приложение на Python, которое будет определять диагноз по симптомам в области педиатрии. Включает реализацию алгоритмов обработки симптомов и выдачи диагноза. Примерный функционал представлен в файле.
Telegram бот "Vendors Support"
Требуется создание Telegram бота. Кодовое название в рамках проекта "Vendors Support" бот.
Базовый функционал бота:
Регистрация и авторизация. Возможность авторизации по Telegram ID с прикрепленной БД (см. ниже необходимый стак технологий)
Создание запросов и получение ответов от поддержки. Функция "Help Desk" - маршрутизация сообщения от пользователя бота в общий чат в нужный топик, на основе Topic ID \ Telegram ID пользователя.
Интеграция по API с другими проектами компании. Смена статусов запросов, создание новых, маршрутизация запросов API <-> БД <-> TG пользователь <-> TG Support (группа с топиками).
Уведомления для пользователей. Пользователи будут получать автоматические уведомления об обновлениях их запросов, ответах от службы поддержки и других важных оповещениях.
Общение со службой поддержки. Бот должен обеспечить канал для прямой связи между поставщиками и нашей службой поддержки, включая обмен текстовыми сообщениями, изображениями и, опционально, файлами.
Справочная информация. Бот предоставит доступ к справочным материалам или документации, чтобы помочь пользователям в их задачах.
Требования к исполнителю задачи:
Опыт разработки Telegram ботов.
Знание подходящего языка программирования (например, Python, Node.js, PHP).
Google Sheets. Интеграция с базой данных для хранения данных о поставщиках, запросах и истории общения. Промежуточное решение на данный момент - Google Sheets. Умение получать информацию из Google Sheets, а так же вносить информацию туда.
Умение работать с внешними API.
Создание документации по своему продукту.
Результаты работы:
* Полностью функциональный Telegram-бот, развернутый и готовый к использованию.
* Исходный код с документацией.
* Документация по API.
После утверждения проекта и назначения исполнителя - вышлем подробную структуру бота с комментариями (draw io файлы).
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