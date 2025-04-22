Telegram бот "Vendors Support"

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок72 просмотра

Требуется создание Telegram бота. Кодовое название в рамках проекта "Vendors Support" бот.

Базовый функционал бота:

  • Регистрация и авторизация. Возможность авторизации по Telegram ID с прикрепленной БД (см. ниже необходимый стак технологий)

  • Создание запросов и получение ответов от поддержки. Функция "Help Desk" - маршрутизация сообщения от пользователя бота в общий чат в нужный топик, на основе Topic ID \ Telegram ID пользователя.

  • Интеграция по API с другими проектами компании. Смена статусов запросов, создание новых, маршрутизация запросов API <-> БД <-> TG пользователь <-> TG Support (группа с топиками).

  • Уведомления для пользователей. Пользователи будут получать автоматические уведомления об обновлениях их запросов, ответах от службы поддержки и других важных оповещениях.

  • Общение со службой поддержки. Бот должен обеспечить канал для прямой связи между поставщиками и нашей службой поддержки, включая обмен текстовыми сообщениями, изображениями и, опционально, файлами.

  • Справочная информация. Бот предоставит доступ к справочным материалам или документации, чтобы помочь пользователям в их задачах.

Требования к исполнителю задачи:

  • Опыт разработки Telegram ботов.

  • Знание подходящего языка программирования (например, Python, Node.js, PHP).

  • Google Sheets. Интеграция с базой данных для хранения данных о поставщиках, запросах и истории общения. Промежуточное решение на данный момент - Google Sheets. Умение получать информацию из Google Sheets, а так же вносить информацию туда.

  • Умение работать с внешними API.

  • Создание документации по своему продукту.

Результаты работы:

* Полностью функциональный Telegram-бот, развернутый и готовый к использованию.

* Исходный код с документацией.

* Документация по API.

После утверждения проекта и назначения исполнителя - вышлем подробную структуру бота с комментариями (draw io файлы).

Node.jsPHPPythonИнтеграция APIРазработка бэкендаСоздание ботовСоздание чат-ботов
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