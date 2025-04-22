Требуется создание Telegram бота. Кодовое название в рамках проекта "Vendors Support" бот.

Регистрация и авторизация. Возможность авторизации по Telegram ID с прикрепленной БД (см. ниже необходимый стак технологий)

Создание запросов и получение ответов от поддержки. Функция "Help Desk" - маршрутизация сообщения от пользователя бота в общий чат в нужный топик, на основе Topic ID \ Telegram ID пользователя.

Интеграция по API с другими проектами компании. Смена статусов запросов, создание новых, маршрутизация запросов API <-> БД <-> TG пользователь <-> TG Support (группа с топиками).

Уведомления для пользователей. Пользователи будут получать автоматические уведомления об обновлениях их запросов, ответах от службы поддержки и других важных оповещениях.

Общение со службой поддержки. Бот должен обеспечить канал для прямой связи между поставщиками и нашей службой поддержки, включая обмен текстовыми сообщениями, изображениями и, опционально, файлами.